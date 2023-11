Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Samstag, 18. November 2023, 18.00 Uhr und Sonntag, 19. November 2023, 10.40 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Pkw einen Mercedes-Benz C220, welcher in der Petersfelder Straße auf dem Parkstreifen stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 19. November 2023, gegen 11.35 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem blauen Audi A1 beim Ausparken einen Mitsubishi Eclipse Cross, welcher in der St. Johannes-Straße auf einem Parkplatz stand. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Der blaue Audi hatte Cloppenburger Kennzeichen angebracht und müsste am unteren Heck Schäden aufweisen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 17. November 2023, 16.30 Uhr und Samstag, 18. November 2023, 12.37 Uhr, riss eine bislang unbekannte Person das vordere Kennzeichen von einem grünen Peugeot Kombi ab. Dieses wurde unweit wieder aufgefunden. Von einem weiteren Pkw, ein weißer Ford Fiesta, wurde der rechte Außenspiegel abgerissen und neben dem PKW aufgefunden. Die Fahrzeuge standen auf einem Seitenstreifen vor einem Wohnhaus in der Lange Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Cloppenburg - Angebliche Magierin und ihre Begleitung erbeuten Wertsachen

Am Montagvormittag, 13. November 2023, gegen 11.00 Uhr wurde eine Seniorin von zwei unbekannten Frauen auf Russisch in ein Gespräch verwickelt. Sie befanden sich zu diesem Zeitpunkt in der Lange Straße vor einer Drogerie. Die beiden Frauen gaukelten der Dame vor, dass sie aus einem Ei die Zukunft ihrer Kinder lesen zu können. Daraufhin begab sie sich in Begleitung der beiden Frauen zu einem Supermarkt in der Soestenstraße, um das Ei zu kaufen. Nachdem die Frauen das Ei begutachtet hatten, gaben sie an, dass ihrer Tochter in naher Zukunft etwas zustoßen würde. Um dies zu verhindern, müsse die Dame Geld und Schmuck holen. Die beiden Frauen begleiteten daraufhin die Frau zu einem Haus in der Kleinen Straße. Die Frau übergab das Geld sowie Goldschmuck in ein Tuch gewickelt, damit diese einen Zauber ausführen können. Anschließend erhielt sie das Tuch zurück und sollte erst drei Tage später die Wertsachen entnehmen. Sie folgte den Anweisungen und musste dann aber feststellen, dass die Wertsachen nicht mehr im Tuch waren. Sie entschied sich, sich der Polizei anzuvertrauen. Die angebliche Magierin soll ca. 50 Jahre alt und ca. 160cm groß gewesen sein und hatte eine korpulente Figur. Sie hatte dunkle, mittellange Haare und trug eine dunkelblaue Jacke. Die Begleitung soll ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß und schlank gewesen sein. Sie hatte dunkle, lange Haare und trug einen beigen Mantel. Sie war nach Angaben der Frau hübsch geschminkt. Wer kann sachdienliche Hinweise zu den beiden tatverdächtigen Frauen oder in diesem Zusammenhang auch Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge geben? Zeugen melden sich bitte bei der Cloppenburg unter 04471 18600.

