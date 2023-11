Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 18/19.11.2023

Vechta - Straßenverkehrsgefährung

Am Sonntag, 19.11.2023, ca. 00:05 Uhr, kollidierte ein 22-jähriger aus Vechta mit einem Pkw in der Straße "Alter Flugplatz" mit einem Zaun. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Pkw war weiterhin nicht zugelassen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 18.11.2023, gegen 19:00 Uhr, kam es an der Dinklager Straße auf der Zuwegung zu einem Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beabsichtigte mit seinem Pkw den Parkplatz zu verlassen und übersah hierbei das 71-jährige Opfer, welches fußläufig ebenfalls den Parkplatz verlässt. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen das Opfer stürzte. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Das Opfer wurde schwer verletzt. Ein junger Mann eilte dem Opfer zur Hilfe und verbrachte es zu seiner Wohnanschrift. Sowohl der Ersthelfer als auch Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Lohne, 04442/808460, in Verbindung zu setzen.

Damme - Diebstahl aus Pkws

Am Samstag, den 18.11.2023, zwischen 17:30 Uhr bis 22:30 Uhr, kam es sowohl in der Osterdammer Straße als auch in der Steinfelder Straße zu insgesamt drei Diebstählen aus Pkw. Dabei schlugen die Täter jeweils eine Scheibe des Pkws ein und entwendeten Diebesgut. Zeugen, die verdächtige Personen in dem Zeitraum gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Damme (05491/999360) in Verbindung zu setzen.

