Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen/Nettetal: Radfahrende bei Unfällen verletzt

Viersen/Nettetal (ots)

Am Mittwoch gegen 07.40 Uhr fuhr ein 76-jähriger Autofahrer aus Nettetal auf der Beyeller in Lobberich aus Richtung Düsseldorfer Straße. Am Kreisverkehr Fenlandring hielt er zunächst an. Als er losfuhr, kollidierte er mit einem 11-jährigen Jungen, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg aus Richtung Kampstraße unterwegs war. Der junge stürzte und wurde dabei verletzt. Zur ambulanten Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. In Viersen, gegen 16.15 Uhr, fuhr eine 58-jährige Autofahrerin aus Viersen auf der Süchtelner Straße aus einer Einfahrt auf die Straße. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 54-jährigen Viersenerin, die mit ihrem Pedelec in Richtung Viersen unterwegs war. Die Frau stürzte und wurde durch den Sturz leicht verletzt. /wg (1095)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell