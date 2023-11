Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen/Willich: Wohnungseinbrecher stehlen Schmuck - Kripo bittet um Hinweise

Kempen/Willich (ots)

Am Mittwoch zwischen 15.30 und 18.30 Uhr brachen Unbekannte in ein Haus auf der Straße 'Am Stadtgarten' in Kempen ein. Der oder die Täter gelangten vermutlich über den Garten an das Haus und hebelten ein Fenster auf. Hier durchsuchte sie mehrere Zimmer und stahlen nach ersten Feststellungen Schmuck. Vermutlich flüchteten der oder die Einbrecher durch den Garten in Richtung Brahmsweg.

Zwischen Dienstag, 10.30 Uhr und Mittwoch, 12.30 Uhr, brachen Unbekannte in Willich-Anrath in ein Haus auf dem Mertensweg ein. Der oder die Täter gelangten über den Wintergarten auf den Balkon und hebelten hier die Tür auf. Im Erd- und Obergeschoss durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Was die Einbrecher stahlen, steht noch nicht fest.

Auf der Seidenstraße in Anrath kam es zu einem Einbruch in der Zeit zwischen dem 11. November und gestrigen Mittwoch. Auch hier hebelten Unbekannte die Balkontür der Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus auf und stahlen Schmuck.

Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt und bittet um Hinweise zu Tatverdächtigen über die 02162/377-0. /wg (1092)

