Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen/Tönisvorst: Polizei ermittelt zu zwei Verkehrsunfallfluchten

Brüggen/Tönisvorst (ots)

Zwei Menschen leicht verletzt.

Am Dienstag gegen 07:15 Uhr fuhr eine 11-jährige Schülerin aus St. Tönis auf dem Radweg der Düsseldorfer Straße zwischen dem Kehner Weg und dem Südring in Richtung St. Tönis. Aus Richtung St. Tönis kam ihr ein Pkw entgegen, der in Schlangenlinien und teilweise auf dem Radweg fuhr. Die Schülerin erschrak, verlor die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte in einen Graben. Dabei wurde sie leicht verletzt. Der Pkw setzte seine Fahrt in Richtung Willich fort. Die 11-Jährige fuhr dann weiter zur Schule und meldete dort den Unfall. Ebenfalls am gestrigen Dienstag, gegen 20.00 Uhr, stand ein 30-jähriger Mann aus Haverslohe auf der dortigen Straße am Straßenrand, als in Richtung Amerner Straße ein weißer Kleintransporter fuhr. Der Transporter fuhr so dicht an dem Brüggener vorbei, dass der Außenspiegel ihn traf und auch umklappte. Dadurch wurde der 30-Jährige leicht verletzt. Der Transporter, der auf der Seite einen Schriftzug in roter und schwarzer Farbe hatte, setzte seine Fahrt unbeirrt fort. In beiden Fällen ermittelt das Verkehrskommissariat und sucht Zeugen, welche die Unfälle gesehen haben und weitere Hinweise zu den flüchten Fahrzeugen geben können. Hinweise bitte über die 02162/377-0. /wg (1091)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell