Coesfeld (ots) - Beim Durchwühlen seines Kellers erwischte ein 67-jähriger Dülmener einen bislang unbekannten Täter am 14.10.2023, gegen 18.25 Uhr in den Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses "An der Eisenhütte" in Dülmen. Auf Ansprache flüchtete der Täter in Richtung Bahnhof. Der 67-Jährige kann den Einbrecher wie folgt beschreiben: - ca. 40 Jahre - ...

mehr