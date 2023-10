Coesfeld (ots) - Auf dem Kalksbecker Weg in Coesfeld kam es am in der Zeit zwischen dem 01.10.2023 und dem 14.10.2023 zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter versuchten eine Gartentür aufzuhebeln, scheiterten jedoch an dieser und gelangten so auch nicht in den rückwärtig gelegenen Garten oder gar ins Innere des Hauses. Hinweise an die ...

