Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 10.10.2023 bis 13.10.2023, mehrere hochwertige Gartengeräte aus einer verschlossenen Garage eines Einfamilienhauses auf der Nordstraße in Billerbeck. Hierzu hebelten sie die Garagentür auf. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

