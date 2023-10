POL-COE: Senden, Grete-Schött-Ring, Wohnungseinbruch

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag (13.10.23) in die Jugendeinrichtung "Gleis B" an der Hansestraße eingebrochen. Zwischen 17 Uhr am Donnerstag (12.10.23) und 8.35 Uhr am Freitag (13.10.23) warfen die Täter ein Fenster ein. Es ist bislang nicht bekannt, ob Gegenstände entwendet worden sind. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

