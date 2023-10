Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter hebelten am 14.10.2023, in der Zeit zwischen 14:30 Uhr - 20:15 Uhr die Terrassentür der Erdgeschosswohnung auf und durchsuchten die Wohnräume. Bargeld und Schmuck zählten zum Diebesgut der Täter. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

