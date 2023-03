Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche im Industriegebiet Sümmern

Iserlohn (ots)

Am Großen Teich verschafften sich Unbekannte zwischen Dienstagabend, 18:00 Uhr und Mittwochmorgen, 06:00 Uhr Zutritt zu einer Lagerhalle, indem sie gewaltsam ein Fenster öffneten. Nach ersten Erkenntnissen machten die Täter allerdings keine Beute. (schl)

Im fast identischen Tatzeitraum traf es zwischen 17:00 und 05:30 Uhr eine weitere Firma Am Großen Teich. Auch hier verschafften sich die Täter offenbar gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Fabrikgebäude. Anschließend demontierten sie ein Stück der Fassade des Gebäudes und transportierten mehrere Tonnen Kupfer nach draußen. Zum Abtransport müssen die Täter ein oder mehrere große Fahrzeuge genutzt haben. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich unter 02371/9199-0 mit der Polizeiwache in Iserlohn in Verbindung zu setzen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell