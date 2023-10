Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Hagenkamp/Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Durch das Aufhebeln einer rückseitige gelegenen Terrassentür gelangten Unbekannte in ein Wohnhaus in Senden. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag (13.10.) 16.15 Uhr und Samstag 17.15 Uhr. Im Inneren betraten die Unbekannte sämtliche Räume und durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Zum Diebesgut konnte bei der Anzeigenaufnahme keine Angaben gemacht werden.

Am Samstag wurde ein weiterer versuchter Einbruch bei der Polizei zur Anzeige gebracht. In der Nacht zum Samstag wurde die Bewohnerin einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gegen 1.30 Uhr von verdächtigen Geräuschen an ihrer Wohnungstür geweckt. Im Treppenhaus konnte sie niemanden feststellten. Am nächsten Tag bemerkte die Bewohnerin Beschädigungen an ihrer Wohnungstür.

Die Polizei prüft Zusammenhänge zwischen diesen beiden Einbrüchen und einem weiteren Einbruch am Wochenende am Grete-Schött-Ring.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell