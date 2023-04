Erbach (ots) - Am Dienstag (25.04.) wurde festgestellt, dass an vier Außenwänden der Werner-Borchers-Halle in der Otto-Glenz-Straße mit roter Sprühfarbe mehrere Schmierereien in Form von Schriftzügen angebracht wurden. Der genaue Tatzeitraum kann derzeit noch nicht bestimmt werden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, ...

