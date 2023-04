Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Farbschmierereien an Werner-Borchers-Halle/Zeugen gesucht

Erbach (ots)

Am Dienstag (25.04.) wurde festgestellt, dass an vier Außenwänden der Werner-Borchers-Halle in der Otto-Glenz-Straße mit roter Sprühfarbe mehrere Schmierereien in Form von Schriftzügen angebracht wurden. Der genaue Tatzeitraum kann derzeit noch nicht bestimmt werden.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme mit den Beamten in Erbach (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06062/9530.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell