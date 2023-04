POL-DA: Weiterstadt: Polizei stoppt berauschten Raser

Lorsch (ots) - Nachdem seit Sonntagabend (23.04.) nach einer 88-jährigen Frau aus Lorsch gesucht wurde, ist nun am Mittwochmittag (26.04.) in der Weschnitz, zwischen Lorsch und Einhausen, eine tote Person aufgefunden worden. Erste Ermittlungen lassen keinen Zweifel daran, dass es sich um die Vermisste handelt. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Hinweise an die Medien: Es wird um Löschung der Fahndung ...

mehr