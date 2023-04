Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Illegales Kraftfahrzeugrennen - Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots)

Am Mittwoch, den 26. April zwischen 19:30 Uhr - 19:40 Uhr, kam es am Europaplatz in Rüsselsheim zu einem illegalen Kraftfahrzeugrennen. Der unbekannte Fahrzeugführer eines schwarzen VW Golf befuhr die Alte-Post-Straße stadtauswärts. Aufgrund des sich verzögernden vorausfahrenden Verkehrs setzte er im Bereich des Europaplatzes zum Überholen an. Dabei machte er einen Kickdown und überholte auf der Gegenfahrbahn. Auf Höhe der Marktstraße musste er eine Vollbremsung einleiten, um den Zusammenstoß mit einem Fußgänger zu vermeiden. Als der Fußgänger von der Fahrbahn trat, machte der Fahrer erneut einen Kickdown und beschleunigte über die Gegenfahrbahn und den Kreuzungsbereich der Ludwigstraße Ecke Weisenauer Straße. Er beschleunigte den weiteren Verlauf der Weisenauer Straße voll durch.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Rüsselsheim (06142/ 696- 0) zu melden.

