Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Ladendieb festgenommen - U-Haft angeordnet

Grefrath (ots)

Am Montag gegen 19.30 Uhr bemerkte der Leiter der Aldi-Filiale auf der Straße 'Am Weidenbusch' in Grefrath einen Kunden, der auffällig viele Waren in seinem Einkaufswagen hatte. Als dieser versuchte, mit dem Einkaufswagen das Geschäft durch den Eingangsbereich zu verlassen, stellte ihn der Marktleiter zur Rede und informierte die Polizei. Im Einkaufswagen befanden sich Waren im Wert von über 450 Euro. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 29-jährigen Mann aus Rumänien, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat und bereits wegen Ladendiebstahls aufgefallen war. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann vorläufig fest, das Kriminalkommissariat Kempen nahm die weiteren Ermittlungen auf. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 29-Jährige heute einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. /wg (1088)

