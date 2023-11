Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen/Anrath: Wohnungseinbrecher kommen durch Fenster

Brüggen/Anrath (ots)

In der Nacht zu Dienstag brachen Unbekannte in Haus auf der Roermonder Straße in Brüggen ein, welches unmittelbar an der Swalmener Straße liegt. Der oder die Unbekannten öffneten gewaltsam ein Fenster und stahlen nach ersten Feststellungen Bargeld. In Willich-Anrath brachen Unbekannte am Dienstag zwischen 07.30 und 20.30 in ein Haus auf der Paul-Gerhardt-Straße ein. Hier stiegen die Täter durch ein Dachfenster ein und dursuchten das Haus. Auch hier stahlen die Einbrecher Bargeld. Zu einem weiteren Einbruch in Anrath kam es in der Nacht zu Mittwoch auf der Hüttenfeldstraße. An einem Mehrfamilienhaus hebelten Unbekannte zwischen 01.00 und 07.00 Uhr die Balkontür der Erdgeschosswohnung auf. Was die Täter stahlen, steht noch nicht fest. Hinweise auf Tatverdächtige in allen Fällen bitte an die Kripo in Dülken über die 02162/377-0. /wg (1089)

