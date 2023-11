Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Zwei Paralleleinsätze zur Mittagszeit

Bild-Infos

Download

Dinslaken (ots)

Am heutigen Mittag wurde die Feuerwehr Dinslaken kurz nach 13 Uhr zur Kurt-Schumacher-Straße gerufen. Dort war es zu einer vermeintlichen Undichtigkeit beim Tankvorgang an einem gasbetriebenen PKW gekommen. Nachdem ein Trupp der Feuerwehr den Schlauch der Zapfsäule vom PKW entfernt hatte, konnte kein austretendes Gas mehr festgestellt werden. Parallel zu diesem Einsatz wurde der Kreisleitstelle Wesel ein Dachstuhlbrand auf der Bahnstraße in Dinslaken gemeldet. Die gemeldete Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoss konnte jedoch nicht bestätigt werden. Nach Erkundungsmaßnahmen mit der Drehleiter und einer Wärmebildkamera konnte Entwarnung gegeben werden. An den beiden Einsätzen waren Kräfte der Hauptwache, der IUK, der Löschzüge Stadtmitte, Hiesfeld, Oberlohberg und Eppinghoven, sowie der Polizei beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell