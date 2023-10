Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Scooterfahrer unter Drogeneinwirkung - Unfallflucht - Brand

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Weiterfahrt wegen Drogenbeeinflussung untersagt

Ein 14-jähriger Fahrer eines E-Scooters wurde am Sonntagabend kurz vor 20 Uhr von einer Polizeistreife zwischen Plattenwald und Steinbach kontrolliert. Dabei ergaben sich bei dem Jugendlichen konkrete Anhaltspunkte einer Drogenbeeinflussung, weshalb ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Zudem wurde zur Feststellung seiner Fahrtauglichkeit eine Blutuntersuchung veranlasst.

Fellbach: Unfallflucht

Auf der Parkfläche eines Supermarktes in der Gotthilf-Bayh-Straße stieß am Sonntag ein unbekannter Autofahrer seitlich gegen einen geparkten Pkw Ford Kuga und verursachte dabei ca. 3000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete nach dem Vorfall, der sich zwischen 18.30 Uhr und 22.15 Uhr ereignete. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Winnenden: Brennende Gegenstände

Unmittelbar neben einem Gebäude in der Schorndorfer Straße brannten am Sonntagabend gegen 23.15 Uhr verschiedene Gegenstände, wie Stühle, Kartonage etc., die dort gelagert waren. Das Feuer wurde alsbald von Anwohnern bemerkt und konnte ohne Hinzuziehung der Feuerwehr gelöscht werden. Der Sachschaden blieb gering. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell