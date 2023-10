Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl, Sachbeschädigung, Unfallfluchten

Aalen (ots)

Crailsheim/BAB 6: Diebstahl von Diesel

Diebe entwendeten zwischen Donnerstagabend und Sonntagvormittag rund 500 Liter Diesel, den sie von einem Lkw umpumpten. Der Lkw stand zu dieser Zeit auf dem Parkplatz Reußenberg der BAB 6 in Fahrtrichtung Nürnberg. Hinweise auf die Diebe nimmt Die Verkehrspolizei Kirchberg unter Telefon 07904/ 94260 entgegen.

Obersontheim: Scheibe eingeschlagen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Scheibe einer Hauseingangstüre in der Gaildorfer Straße eingeschlagen. Es entstanden mehrere hudnert Euro Schaden. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Telefon 0791/400555 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfallfluchten

Rund 2000 Euro Schaden hinterließ ein unfallflüchtiger VW-Fahrer an einem BMW, der am Sonntagvormittag auf dem Parkplatz des Schenkenseebades in der Schenkenseestraße abgestellt war. Es liegen Hinweise auf den Verursacher vor. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. Am Sonntagmorgen musste eine weitere Verkehrsunfallflucht registriert werden. Rund 2500 Euro Schaden hinterließ ein Renault-Fahrer an einem Audi, der in der Damaschkestraße parkte. Der Verursacher entfernte sich auch hier unerlaubt. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern ebenfalls an. Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt. Neben einer Strafanzeige drohen den Verursachern auch führerscheinrechtliche Maßnahmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell