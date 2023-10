POL-AA: Ostalbkreis: Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfall, Einbruch

Polizeipräsidium Aalen

Aalen: Straßenverkehr gefährdet - Zeugen gesucht

Am Samstag gegen 11:50 Uhr fuhr ein 39-Jähriger mit seinem VW Sharan auf der B 29 von Lorch - Waldhausen in Richtung Schwäbisch Gmünd. Er fiel bereits kurz nach Lorch mehreren Fahrzeugführern auf, da er in Schlangenlinien fuhr und dazu zeitweise beide Fahrspuren benutzte. Mehrmals verringerte er seine Fahrgeschwindigkeit so erheblich, dass andere Autofahrer gezwungen waren, langsam hinter ihm her zu fahren. Der 39-Jährige hielt erst im Gmünder Einhorntunnel in einer Nothaltebucht an, nachdem er zuvor mehrere Anhaltesignale eines Streifenwagens, der zwischenzeitlich zu ihm aufschließen konnte, missachtet hatte. Auch im Einhorntunnel mussten offenbar mehrere Verkehrsteilnehmer abrupt abbremsen, da der 39-Jährige auf die Gegenfahrbahn geraten war. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des Mannes einbehalten. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des 39-Jährigen gefährdet wurden, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171/3580 zu melden.

Abtsgmünd-Laubach: Alkoholisiert mit Pedelec gestürzt.

Am Sonntag gegen 00:25 Uhr befuhr ein 23-Jähriger die Schlosssteige in Richtung Reichenbacher Straße mit seinem Pedelec. Kurz vor der Einmündung zur Reichenbacher Straße stürzte der Mann und erlitt dabei schwere Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 23-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand, weshalb bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt werden musste.

Heubach - Lautern: Bei Wohnungseinbruch hochwertigen PKW entwendet

In der Zeit zwischen Mittwoch (18.10.2023) und Samstag (21.10.2023) wurde in ein Wohnhaus in der Schulstraße eingebrochen. Die Täter gelangten über die Terrassentüre ins Haus und durchwühlten mehrere Zimmer. Entwendet wurden neben einem Fernseher und mehreren Armbanduhren ein schwarzer PKW Porsche Cayenne S, dessen Fahrzeugschlüssel in der Wohnung vorgefunden wurde. Der Porsche ist aktuell nicht zugelassen, aber es waren noch die Kennzeichen AA-AA 551 angebracht gewesen. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf mehrere 10.000 Euro. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

