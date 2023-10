Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand: 21.10.2023/12:15 Uhr - 2 Verkehrsunfälle, 1 Sachbeschädigung an Autos

Remshalden - Unfall mit verletzter Radfahrerin - Presseaufruf

Am Donnerstag, den 19.10.2023 um 06:45 Uhr kam es in Remshalden zwischen Geradstetten und Grundbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einer 46 Jahre alten Radfahrerin. Die gestürzte Radfahrerin gab an der Unfallstelle an, unverletzt zu sein, weshalb die Unfallbeteiligten ohne den Austausch von Personalien weiterfuhren. Im Nachgang stellte sich heraus, dass die Radfahrerin doch verletzt ist. Die PKW-Lenkerin, welche an diesem Unfall beteiligt war, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/950-422 zu melden.

Weinstadt - Vorfahrt nicht beachtet

Am Freitag gegen 16:55 Uhr befuhr eine 34 Jahre alte Frau mit ihrem KIA in Weinstadt die Schweizerbachstraße. An der Einmündung mit der Annastraße wollte sie in die einbiegen. Sie übersah hierbei den Audi einer 20 Jahre alten Frau, welche die Annastraße befuhr und kollidierte mit dieser. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2600 Euro.

Plüderhausen - Vandale beschädigen Autos

Am Samstagnacht gegen 00:15 Uhr lief ein 33 Jahre alter Mann in Plüderhausen durch die Lerchenstraße. Er riss an mehreren geparkten Autos die Außenspiegel und Scheibenwischer ab. Als er durch eine Streife im Bereich der Mühlstraße angetroffen und kontrolliert werden konnte, entblößte er sich und beleidigte die eingesetzten Beamten. Er wurde aufgrund seines Zustandes in ein Krankenhaus verbracht.

