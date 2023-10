Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz & Unfälle

Waiblingen-Bittenfeld: Feuerwehreinsatz

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes im Abzug des Kamins zog der Rauch eines Kachelofens in einer Wohnung in der Schwaikheimer Straße nicht richtig ab, weshalb am Donnerstagnachmittag gegen 15:45 Uhr die Wohnung verrauchte und in der Folge die Rauchwarnmelder auslösten. Die Freiwillige Feuerwehr kam mit insgesamt vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort und reinigte den Kamin und lüftete das Gebäude. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Winnenden-Hertmannsweiler: Vorfahrt missachtet

Ein 60 Jahre alter VW-Fahrer missachtete am Freitag gegen 10:20 Uhr an der Einmündung Stöckenhofer Straße / Rothenbühlstraße die Vorfahrt einer 27-jährigen Hyundai-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Die Hyundai-Fahrerin zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro.

Winnenden: Unfallflucht

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen streifte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Wilhelmstraße den linken Außenspiegel eines geparkten Pkw und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

