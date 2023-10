Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pkw entwendet - Brand einer Hecke - Einbruch - Isrealflagge entwendet u.a.

Aalen (ots)

Weinstadt-Beutelsbach: Hochpreisiger Pkw entwendet

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstag, 9:30 Uhr wurde ein in der Ulrichstraße am Straßenrand geparkter bordeauxroter Jeep Grand Cherokee SRT entwendet. Am etwa drei Jahre alten Pkw waren die Kennzeichen WN-MC 1703 angebracht, das Fahrzeug hat einen Wert von rund 80.000 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder denen der Pkw seither aufgefallen ist, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 65061 mit dem Polizeiposten Weinstadt in Verbindung zu setzen.

Waiblingen: Brand einer Hecke

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Donnerstagvormittag gegen 9:45 Uhr in der Karolingerstraße zum Brand einer Hecke sowie eines Gartenzaunes. Die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen kam vor Ort und löschte das Feuer. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 zu melden.

Waiblingen: In Wohnhaus eingebrochen

Bisher unbekannte Diebe brachen am Donnerstag in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 20 Uhr in ein Wohnhaus im Wildtaubenweg ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde diverser Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Israel-Flagge entwendet

Am Donnerstagabend wurde in der Straße Haldenäcker eine an einem Fahnenmast angebrachte Israel-Flagge entwendet und der Fahnenmast beschädigt. Der Täter wurde hierbei vom Geschädigten beobachtet, dieser verfolgte den bislang unbekannten Mann anschließend, dem aber letztlich die Flucht gelang. Er wird als ca. 180 cm groß mit sportlicher Statur beschrieben, er trug zur Tatzeit einen schwarzen Kapuzenpullover und war vermummt. An der selben Örtlichkeit wurde bereits am Sonntag, 15.10.2023 eine Israel-Flagge entwendet (siehe Pressemeldung vom 16.10.2023). Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Zeugen nach Vorfall in Postfiliale gesucht

Am Donnerstagvormittag gegen 10:30 Uhr begab sich ein maskierter Mann in eine Postfiliale in der Salierstraße und forderte die Mitarbeiterin der Post mehrfach auf, ihr sämtliches Bargeld auszuhändigen. Als die Frau wiederholt erwiderte, dass in der Filiale kein Bargeld zurückgehalten wird, flüchtete der Täter schließlich. Er wurde als ca. 170 cm großer Mann mit kräftiger Statur beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine braune Jogginghose und eine schwarze Sportjacke. Den Gesichtsbereich hatte er mit einer dunklen Sonnenbrille, einem grauen Schal sowie einer schwarzen Kapuze verdeckt. Zeugenhinweise nimmt die Waiblinger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.

Waiblingen: Diebstahl aus Fahrzeug - Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 21 Uhr entwendeten bisher unbekannte Diebe am Donnerstagabend aus dem Kofferraum eines Fiat, der in der Dammstraße abgestellt war, eine Umhängetasche sowie eine auffallend grüne Jutetasche. In den beiden Taschen befanden sich unter anderem Einkäufe sowie ein Schlüssel und ein Geldbeutel mit Bargeld und diversen Karten.

Winnenden: Fahrraddiebstahl

Zwischen 9:12 Uhr und 12:30 Uhr wurde am Donnerstag ein am Bahnhof an den dortigen Fahrradständern abgestelltes und mit einem Schloss gesichertes schwarzes Hardtail-Fahrrad vom Hersteller Steppenwolf im Wert von etwa 200 Euro gestohlen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Wiesenstraße wurde am Donnerstag im kurzen Zeitraum zwischen 10:45 Uhr und 11:25 Uhr ein geparkter Mercedes von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher, der am Mercedes Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro verursachte, nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell