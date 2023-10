POL-MA: Mannheim: Brand - aktueller Einsatz von Feuerwehr und Polizei, PM Nr. 2

Mannheim (ots) - Am heutigen Mittag (13. Oktober 2023) kam es auf dem Neckar zu einem Unfall mit einem Tankmotorschiff. Das Schiff streifte mit dem Steuerhaus die Brücke an der Lauffener Straße. Dabei entstand ein Schaden in noch unbekannter Höhe. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es sind bisher keine Betriebs- oder Gefahrstoffe ausgetreten. Die Brücke an der Lauffener Straße ist bis auf Weiteres für den ...

