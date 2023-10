Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Telefonbetrüger wieder aktiv - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Motorradunfall

Eine 18-jährige Motorradfahrerin befuhr am Mittwoch kurz nach 16 Uhr die B 14 in Richtung Waiblingen. Vermutlich infolge eines Fahrfehlers im Bereich der "Spritnase" verlor sie die Kontrolle und stützte. Die Fahranfängerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Backnang: Unfall beim Spurwechsel

Über 2000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 19.30 Uhr ereignete. Ein 19-jähriger Fahrer eines Pkw VW mit Anhänger befuhr die Stuttgarter Straße und übersah beim Spurwechsel einen neben ihm fahrenden Pkw. Der Anhänger kollidierte seitlich mit einem Pkw Audi A5, wobei über 2000 Euro Sachschaden entstand.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Ein 40-jähriger Audi-Fahrer wollte am Donnerstag gegen 12.30 Uhr von der Herderstraße in die vorfahrtsberechtigte Schorndorfer Straße einbiegen. Hierbei übersah er einen vorbeifahrenden VW und stieß mit diesem zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Verletzt wurde dabei niemand.

Rudersberg: Nach Unfall geflüchtet

Eine 32-jährige Autofahrerin verursachte am Donnerstag gegen 16.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Am Burren einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend. Aus unbekannten Ursache war sie ungebremst auf einen Laternenpfosten aufgefahren, wobei erheblicher Schaden entstand. Die Autofahrerin habe anschließend abgefallene Fahrzeugteile in ihr Unfallauto gepackt und sei davongefahren. Bei der polizeilichen Überprüfung der Autofahrerin stellte sich heraus, dass sie nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die 32-Jährige muss nun mit entsprechenden Strafanzeigen rechnen.

Welzheim: Unfallflucht

In der Brunnenstraße ereignete sich am Montag eine Verkehrsunfallflucht. Beim Parken stieß ein unbekannter Autofahrer in der Zeit zwischen 16 Uhr und 17 Uhr gegen einen Ford Fiesta und verursachte dabei 1000 Euro Sachschaden. Hinweise zum Vorfall erbittet nun die Polizei in Welzheim unter Tel. 07182/92810.

Polizeipräsidium Aalen: Vorsicht Telefonbetrüger

Am Donnerstag wurden beim Polizeipräsidium Aalen wieder einige betrügerische Anrufe gemeldet. Im Rems-Murr-Kreis wurden sechs, im Ostalbkreis drei und im Landkreis Schwäbisch Hall ein Fall polizeilich registriert. Bei den bekanntgewordenen Vorfällen haben die Betrüger sich am Telefon überwiegend als Polizisten ausgegeben und vor möglichen Einbrüchen gewarnt, da angeblich hierzu konkrete Hinweise vorliegen würden. In diesem Zusammenhang versuchten die Täter ihre Opfer über Vermögenswerte im Haus auszufragen. Bei den bekanntgewordenen Vorfällen haben glücklicherweise alle Opfer die Betrugsmasche erkannt und haben das Gespräch mit den Betrügern, wie von der Polizei empfohlen, umgehend beendet.

Das Polizeipräsidium Aalen warnt nochmals eindringlich vor solchen Telefonbetrügern, die ihre Opfer ausfragen und zur Herausgabe von Geld und Wertsachen verleiten, zumal die Opfer bei Nichterkennen der perfiden Betrugsmasche ihr gesamtes Hab und Gut verlieren können.

Die "echte Polizei" würde niemals bei derartigen Vorfällen eine Kaution einfordern bzw. in Empfang nehmen, schon gar nicht an der Haustür. Bei betrügerischen Anrufen rät die Polizei zur besonderen Vorsicht. Kommen bei solchen Anrufen die geringsten Zweifel auf, sollten sie umgehend das Gespräch beenden und über die bekannten Rufnummern mit Sohn, Tochter, Enkel oder Nichte direkt Kontakt aufzunehmen. Sollten diese nicht sofort erreicht werden, sollte man sich nicht unter Druck setzen lassen und sich gegebenenfalls zunächst bei Bekannten oder bei der "echten" Polizei Rat holen. Diese ist rund um die Uhr, in dringenden Fällen auch über Notruf erreichbar. Sollten Sie die Betrüger zur Abholung von Bargeld und Wertgegenständen bei einer Bank überzeugt haben, so nehmen Sie die Hinweise der Bankmitarbeiter, dass es sich um einen Betrug handeln könnte, ernst und hinterfragen die Situation - auch wenn Sie in Sorge um ihre Liebsten sind! Ein Info-Blatt zu Umgang und Verhalten bei Anrufen von "falschen Polizeibeamten", "Schockanrufen" oder weiteren Maschen von Telefonbetrügern finden Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/285-IB-Vorsicht-Falscher-Polizist-am-Telefon.pdf. Sollten Sie selbst nicht die Möglichkeit haben die Unterlagen herunterzuladen oder auszudrucken, so bitten Sie Familienangehörige, Freunde oder Nachbarn um Hilfe - oder wenden sich an Ihr örtliches Polizeirevier! Sensibilisieren Sie insbesondere lebensältere Menschen in Ihrem Umfeld bezüglich diesen Betrugsmaschen!

