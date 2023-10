Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Sachbeschädigung an Pkw durch Feuer

Frankenthal (ots)

Am 09.10.2023, gegen 03.50 Uhr, wurden durch einen Zeugen zwei brennende Pkw in der Eisenbahnstraße, Höhe Hausnummer 76, gemeldet. Vor Ort konnte dies durch die eingesetzte Streife so bestätigt werden. Die beiden Fahrzeuge, zwei Pkw VW Touareg, wurden durch die Feuerwehr Frankenthal gelöscht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, welcher auf etwa 150.000 Euro geschätzt wird. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einer vorsätzlichen Inbrandsetzung der Fahrzeuge ausgegangen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

