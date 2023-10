Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sexuelle Belästigung 07.10.2023, 21:40 Uhr

Speyer (ots)

Am Samstagabend versuchte ein 19-jähriger Mann auf dem Domplatz in Speyer eine ihm fremde Frau auf den Mund zu küssen. Trotz mehrfach geäußertem, entgegenstehendem Willen musste ein Begleiter des Täters unterstützend einschreiten bis die verständigte Polizei vor Ort war. Glücklicherweise gelang dem Täter kein Kuss auf den Mund der Geschädigten. Beim Erblicken der Polizei versuchte der alkoholisierte, in Speyer wohnhafte Mann mit seinem Fahrrad zu flüchten, stürzte jedoch alkoholbedingt zu Boden. Er hatte eine Atemalkoholkonzentration von 1,91 Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Sexueller Belästigung eingeleitet. Außerdem wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell