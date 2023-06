Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Sierksdorf

Arbeiter stürzt bei Baumpflegearbeiten sieben Meter tief

Lübeck (ots)

Am Mittwochvormittag (14.06.2023) stürzte in Sierksdorf bei Baumpflegearbeiten ein Mann rund sieben Meter in die Tiefe. Das Unglück passierte beim Schneiden der oberen Äste. Der Arbeiter wurde mit Verletzungen in ein Lübecker Krankenhaus geflogen.

Kurz nach halb 10 Uhr des Mittwochvormittags war eine Spezialfirma aus Hamburg im Bahnhofsweg in Sierksdorf für Baumpflegearbeiten eingesetzt. Es sollten die Kronen der dortigen Bäume geschnitten werden. Ein 40-jähriger Hamburger kam dabei aus noch ungeklärter Ursache zu Fall. Er stürzte rund sieben Meter tief auf den Boden.

Der Baumkletterer wurde dadurch verletzt und nach erster Versorgung mit dem Rettungshubschrauber in eine Lübecker Klinik geflogen. Lebensgefahr besteht nicht. Zur Überprüfung des Klettergeschirrs durch die Berufsgenossenschaft wurde dieses sichergestellt. Ein Fremdverschulden kann derzeit ausgeschlossen werden, weshalb es auch keine polizeilichen Ermittlungen gibt.

