POL-PDLU: Körperverletzung zwischen mehreren Personen 07.10.2023, 21:46 Uhr

Speyer (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache eskalierte am Samstagabend in der Fußgängerzone Speyer ein Streit zwischen mehreren Personen. Durch zwei polizeilich ermittelte Aggressoren wurde eine Gruppe Jugendlicher zunächst verbal, anschließend körperlich angegangen. Durch das Einschreiten Dritter kam es nicht zu erheblichen Verletzungen. Der als Hauptaggressor benannte, in Speyer wohnhafte Mann war stark alkoholisiert: Der 30-jährige Mann hatte eine Atemalkoholkonzentration von 1,6 Promille. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Sein Mittäter konnte zunächst von der Tatörtlichkeit flüchten, wurde jedoch rund eine Stunde später nach Zeugenhinweisen gestellt. Der ebenfalls 30-Jährige war leicht alkoholisiert.

