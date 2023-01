Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizei sucht Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung

Saarlouis (ots)

Am Samstag, den 28.01.2023, erhielt die Polizei Saarlouis gegen 12:45 Uhr die Meldung über einen grauen Peugeot 407, welcher in Schlangenlinien über die Autobahn A8 in Fahrtrichtung Luxemburg geführt wird. In der Folge befuhr der Pkw die Ortslage Saarlouis-Roden durch die Saarwellinger Straße, Heiligenstraße und Treppenstraße. Während der Fahrt in Roden soll es zu mehreren gefährlichen Situationen gekommen sein, bei denen der besagte Pkw auf die Gegenfahrbahn geriet, sodass andere Verkehrsteilnehmer bremsen oder ausweichen mussten. Die Polizei hat den Fahrer in Roden angetroffen und dabei festgestellt, dass er erheblich alkoholisiert war. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Betroffene Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden oder das besagte Fahrzeug während der Fahrt gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter der Telefonnummer 06831 9010 oder per E-Mail an PI-Saarlouis@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell