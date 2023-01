Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Saarlouis

Saarlouis (ots)

Am Freitagnachmittag sind zwei Personen bei einem Verkehrsunfall in der Holtzendorffer Straße schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 14:45 Uhr. Ersten Ermittlungen zufolge ist der 54-jährige Fahrer eines Ford Fiesta in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs gewesen und kurz hinter der Einmündung zur Straße "Im Rayon" mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort kollidierte der Wagen mit einer Straßenlaterne. Der Fahrer selbst und die 85-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen und mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der Fahrer möglicherweise aus internistischen Gründen nicht mehr in der Lage war, den Pkw zu steuern und daher den Unfall verursacht hat.

