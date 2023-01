Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit E-Scooter

Überherrn-Berus (ots)

Ein 70-jähriger Mann ist am Samstagabend mit Kopfverletzungen in ein Saarlouiser Krankenhaus eingeliefert worden. Wie sich herausstellte, war der Mann gegen 20:15 Uhr mit einem E-Scooter in Berus in der Brunnenstraße unterwegs und kam dort mit dem Roller zu Fall. Da es sich um einen Verkehrsunfall handelt, hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saarlouis unter Telefonnummer 06831 9010 oder per Email an PI-Saarlouis@polizei.slpol.de.

