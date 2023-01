Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: E-Skateboard-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Saarlouis (ots)

Am Abend des 07.01.2023 ereignete sich in der Wallerfanger Straße in Saarlouis ein Verkehrsunfall, bei dem ein E-Skateboard-Fahrer schwer verletzt wurde.

Der 22-jährige Mann befuhr am Abend des 07.01.2023 mit einem elektrisch angetriebenen Skateboard, das mittels einer Fernbedienung gesteuert wird, den Gehweg entlang der Wallerfanger Straße in Saarlouis. Hier kam er ohne Fremdeinwirkung zu Fall und verletzte sich schwer. Ein Passant leistete dem Verunfallten 'Erste Hilfe' und verständigte die Rettungskräfte. Der Fahrzeugführer musste anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen den Fahrzeugführer wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des "Fahrens ohne Fahrerlaubnis" sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Hinweis der Polizei Saarlouis:

E-Skateboards bzw. E-Longboards gelten aufgrund ihres Antriebs als Kraftfahrzeuge und sind nach derzeitiger Rechtslage in Deutschland nicht zulassungsfähig. Entsprechend können sie auch nicht für die Teilnahme am Straßenverkehr haftpflichtversichert werden. Die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr ist daher verboten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell