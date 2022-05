LPI-SLF: Zu tief ins Glas geschaut und Auto gefahren

Pößneck/ Unterwellenborn (ots) - Am frühen Montagmorgen, gegen 01:30 Uhr, informierte Zeugen Polizei und Feuerwehr über einen brennenden Transporter in Pößneck An den Kuhteichen/ im Bereich des Bades am Wald. Die Kameraden der Feuerwehr konnten den Ausbruch eines Vollbrandes des Fahrzeugs durch Löscharbeiten verhindern- dennoch entstand Sachschaden in Höhe von ...

mehr