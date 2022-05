Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach Unbekanntem: Manipulation von Geldautomaten

Computerbetrug

Pößneck (ots)

Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen wurde über das zuständige Amtsgericht eine Öffentlichkeitsfahndung nach einem bislang Unbekannten aufgrund des Verdachts des Computerbetrugs initiiert. Der Abgebildete steht im Verdacht, am 21. September 2021 in der Bankfiliale der Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG in der Straubelstraße in Pößneck auf bislang unbekannte Art und Weise einen Geldautomaten manipuliert zu haben und anschließend Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro zum Nachteil einer älteren Frau erbeutet zu haben. Hinweise zur Identität des Abgebildeten nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld unter 03672- 417 1464 entgegen.

