Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte entwenden Transporter und zünden diesen später an - Zeugen gesucht

Pößneck/ Unterwellenborn (ots)

Am frühen Montagmorgen, gegen 01:30 Uhr, informierte Zeugen Polizei und Feuerwehr über einen brennenden Transporter in Pößneck An den Kuhteichen/ im Bereich des Bades am Wald. Die Kameraden der Feuerwehr konnten den Ausbruch eines Vollbrandes des Fahrzeugs durch Löscharbeiten verhindern- dennoch entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Wie sich im Rahmen der Ermittlungen herausstellte, war der besagte Firmentransporter VW Crafter offensichtlich vor Brandausbruch von einem umfriedeten Betriebsgelände in Unterwellenborn Am Döbritzhügel durch bislang Unbekannte entwendet worden. Die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld sicherte an beiden Tatorten Spuren und führt die fortfolgenden Ermittlungen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Fahrzeugdiebstahl aus dem Bereich Unterwellenborn bzw. zur Sachbeschädigung durch Brandlegung in Pößneck geben können, werden gebeten, sich unter 03672-417 1464 zu melden.

