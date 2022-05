Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorradfahrer stürzt und wird schwer verletzt

Lehesten/ Brennersgrün (ots)

Am Samstagnachmittag verletzte sich ein Motorradfahrer bei einem Sturz schwer und musste mit einem Rettungshubschrauber verflogen werden. Kurz vor 13 Uhr befuhr der 67-jährige Fahrer die Kreisstraße 182 aus Brennersgrün kommend in Richtung Lehesten. In einer Reisegruppe aus mehreren Motorradfahrern verlor der Mann plötzlich im Bereich einer Kurve die Kontrolle über sein Gefährt, stürzte und rutschte in den Straßengraben. Dadurch wurde der 67-Jährige schwer verletzt und mittels eines Rettungshubschraubers ins Krankenhaus geflogen. Die Fahrbahn war zum Zwecke der Unfallaufnahme sowie der Landung des Hubschraubers zeitweise blockiert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell