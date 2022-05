LPI-SLF: Lauscha - Katzen vergiftet

Rauenstein (ots) - Am frühen Samstagnachmittag ereignete sich gegen 13:45 Uhr in Rauenstein an einer Engstelle in Richtung Limbach ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines silbernen/grauen Fahrzeugs, vermutlich der Marke BMW, kollidierte mit dem entgegenkommenden Fahrzeug. Die linken Außenspiegel beider Fahrzeuge wurden beschädigt. Der unbekannte Fahrer entfernte sich ...

mehr