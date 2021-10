Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht geklärt

Ilmenau (ots)

Gestern Abend, gegen 19.40 Uhr kam es "Am Vogelherd" zu einem Verkehrsunfall. Ein zunächst Unbekannter kam in einer Kurve von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Audi eines 54-Jährigen und einem Opel eines 48-Jährigen. Hierbei entstand an allen Fahrzeugen erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Verursacher fuhr anschließend pflichtwidrig weiter. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen die Ermittlungen auf und so konnte der unbekannte Fahrer identifiziert werden. Es handelte sich um einen 80 Jahre alten Mann in einem Ford. Ihn erwartet jetzt ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (db)

