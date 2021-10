Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Kurz vor 16.00 Uhr kam es gestern Nachmittag am Markt zu einem Verkehrsunfall. Der 28 Jahre alte Radler war auf der Straße "Unterm Markt" unterwegs und übersah offenbar den vorfahrtsberechtigten Audi eines 50-Jährigen in der "Kleine Johannisgasse". Der 28-Jährige leitet eine Gefahrenbremsung ein, stürzte und stieß mit dem Audi zusammen. Er verletzte sich dabei leicht, eine medizinsiche Versorung war am Unfallort nicht notwendig. Am Pkw und am Fahrrad entstanden leichte Schäden. (db)

