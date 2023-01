Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall auf Parkplatz in Saarlouis - Suche nach Geschädigtem

Saarlouis (ots)

Am 07.01.2023 ereignete sich auf dem Parkplatz des Kaufhauses "Pieper" in Saarlouis ein Verkehrsunfall, wobei ein geparktes Fahrzeug beschädigt wurde. Das Fahrzeug war beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort.

Eine 77-jährige Frau befuhr am Samstag, 07.01.2023, mit ihrem Fahrzeug den Parkplatz des Kaufhauses "Pieper" in der Pavillonstraße in Saarlouis. Gegen 14:30 Uhr streifte sie beim Einparken ein geparktes Fahrzeug, wodurch an ihrem Fahrzeug sowie an dem geparkten Fahrzeug ein Schaden entstand. Die Fahrerin erschien erst etwa eine Stunde später bei der Polizei, um den Unfall zu melden. Als Beamte der Polizeiinspektion Saarlouis daraufhin die Unfallörtlichkeit aufsuchten, konnten sie das beschädigte Fahrzeug nicht mehr feststellen. Das Fahrzeug hat vermutlich Schäden im hinteren Bereich der Fahrerseite.

Der Eigentümer des beschädigten Fahrzeugs sowie mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarlouis (Tel.: 06831-9010) zu melden.

Hinweis der Polizei Saarlouis:

Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des "Unerlaubten Entfernens vom Unfallort" eingeleitet. Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass in Fällen, in denen ein Unfallbeteiligter nicht vor Ort ist, immer die Polizei zu verständigen ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell