Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (B462, Lkr. Rottweil) 12.000 Euro Blechschaden bei Auffahrunfall (10.08.2022)

B462, Rottweil (ots)

Am Mittwoch ist es auf der Bundesstraße 462 in Richtung Rottweil zu einem Auffahrunfall mit Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 12.000 Euro gekommen. Ein 55 Jahre alter VW-Golf-Fahrer war auf der B 462 in Richtung Rottweil unterwegs. Im Bereich des Beschleunigungsstreifens fuhr vor dem VW ein 57-Jähriger mit einem Dacia. Dieser musste verkehrsbedingt abbremsen, woraufhin der Golf in das Heck des Dacia stieß. Verletzt wurde niemand. Am Golf entstand Blechschaden in Höhe von rund 7.000 Euro, den Schaden am Dacia schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro.

