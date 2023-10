Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht - Einbruch

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Sulzbach an der Murr: Autofahrer verletzt Fußgängerinnen und flüchtet

In der Märchenstraße im Ortsteil Bartenbach ereignete sich am Donnerstagmorgen ein Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Fußgängerinnen leicht verletzten. Ein bislang unbekannter Autofahrer missachtete dort gegen 7.30 Uhr das Rotlicht einer dortigen Fußgängerbedarfsampel und streifte die beiden Fußgängerinnen, die zeitgleich die Straße gequert hatten. Die Verletzungen der beiden Fußgängerinnen mussten vom Rettungsdienst medizinisch versorgt werden, wobei eine 18-Jährige zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der unbekannte Unfallverursacher war nach dem Vorfall geflüchtet. Unfallzeugen werden gebeten sich zur Klärung der Verkehrsunfallflucht unter Tel. 07191/9090 zu melden. Insbesondere von Bedeutung sind auch Hinweise auf das geflüchtete Fahrzeug, das auf der linken Fahrzeugseite beschädigt ist. Der Außenspiegel des Autos wurde an der Unfallstelle aufgefunden.

Winnenden: Einbruch

In der Nacht zum Donnerstag wurde in der Forststraße in eine Gaststätte eingebrochen. Die Einbrecher drangen vermutlich über eine dortige Tiefgarage in die Betriebsräume ein und öffneten gewaltsam Spielautomaten. Hierbei wurden mehrere Tausend Euro Sachschaden verursacht. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen wird von der Polizei Winnenden unter Tel. 07195/6940 erbeten.

