Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten, Unfall und Zigarettenautomat entwendet

Aalen (ots)

Blaufelden: Verkehrsteilnehmer beschädigt Haus und flüchtet

Am Mittwochabend gegen 21:45 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich in einem LKW die Steige in Richtung Schmalfelder Straße. Dabei kollidierte das unbekannte Fahrzeug mit der Dachrinne eines dort befindlichen Hauses. Als ein Hausbewohner durch den Krach alarmiert auf die Straße lief, konnte er nur noch einen LKW davonfahren sehen. An dem Haus entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: Auto vs. Verkehrsinsel

Am Mittwoch gegen 13:40 Uhr wollte eine 72-Jährige mit ihrem VW Polo von einem Supermarktparkplatz auf die Willy-Brandt-Straße ausfahren. Dabei übersah sie eine mitten auf der Fahrbahn befindlichen Verkehrsinsel und beschädigte ein hierauf befindliches Verkehrszeichen. An Dem VW Polo der Frau entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro, an dem Verkehrszeichen ein Schaden von etwa 2.000 Euro.

Ilshofen: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 10:00 Uhr und 19:00Uhr beschädigte einen auf einem Parkplatz in der Torstraße geparkten PKW der Marke Opel. An dem Opel entstand ein Sachschaden von rund 850 Euro. Zu dem Unfall soll es zwei Zeugen gegeben haben.

Die Zeugen und weitere Personen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter Telefon 0791 400-0 beim Polizeirevier Schwäbisch Hall zu melden.

Obersontheim: Zigarettenautomat entwendet

Unbekannte stemmten zwischen Montag, 25.09.2023und Mittwoch, 18-10.2023 einen an einer Tankstelle in der Stegwiesenstraße angebrachten Zigarettenautoamten von der Wand und entwendeten diesen. Der Automat konnte im Bereich eines nahegelegenen Spielplatzes versteckt aufgefunden werden. Offenbar waren die Langfinger bei der Tatausführung gestört worden.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

