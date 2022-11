POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Trickdieb wiedererkannt und festgenommen

Stuttgart-Zuffenhausen /-Mitte (ots) - Unbekannte sind am Dienstag (14.11.2022) in eine Gaststätte an der Ludwigsburger Straße sowie in ein Geschäft an der Königstraße eingebrochen. In der Ludwigsburger Straße schoben die Täter zwischen 04.50 Uhr und 05.10 Uhr den Rollladen eines Fensters, in welchem keine Glasscheibe eingesetzt war, nach oben und gelangten so ...

mehr