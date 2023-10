Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Neresheim-Kettenäcker: Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes

Aalen (ots)

Neresheim-Kettenäcker: Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes

Kurz nach 12:30 Uhr am Mittwoch wurde über die Integrierte Rettungsleitstelle der Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes im Weiler Kettenäcker gemeldet. Offenbar war es in einer Lagerhalle für Heuballen zu einem Feuer gekommen. Der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen und fünf Kräften vor Ort im Einsatz. Menschen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Von den circa 130 Rindern, welche in einem Nebengebäude untergebracht waren, musste ein Tier im Nachgang eingeschläfert werden. Die restlichen Tiere konnten aus dem Gebäude gerettet werden. Die Feuerwehren aus Neresheim und mehreren benachbarten Gemeinden waren insgesamt mit 14 Fahrzeugen und rund 120 Wehrleuten vor Ort im Einsatz bzw. sind - Stand 15:00 Uhr - nach wie vor im Löscheinsatz. Die Löscharbeiten werden sich voraussichtlich auch noch bis in die Nacht hinein ziehen. Mehrere Landwirte unterstützen die Löscharbeiten, indem sie Wasser mit ihren Traktoren an den Brandort bringen. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht näher beziffert werden

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell