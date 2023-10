POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Aalen (ots) - Crailsheim: Vorfahrtsunfall Kurz vor 13:00 Uhr am Dienstag wollte eine 32-jährige Renault-Fahrerin aus der Goldbacher Straße in die Schönebürgstraße in Richtung Innenstadt einfahren. Dabei übersah sie eine 70-Jährige in ihrem BMW, welche auf der Schönebürgstraße ebenfalls in Richtung Innenstadt fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW. ...

mehr