POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten, Unfall, Verpuffung in Lackiererei, Widerstand gegen Polizeibeamte, politisch motivierte Sachbeschädigung

Aalen-Wasseralfingen: Radfahrer übersehen

Leichte Verletzungen zog sich ein 13 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Unfall zu, der sich am Dienstagnachmittag ereignete. Kurz nach 16.30 Uhr bog eine 50-Jährige mit ihrem Opel auf Höhe des Umspannwerkes in die Wilhelmstraße ein. Dabei übersah sie den von links kommenden Radler und erfasste ihn mit ihrem Fahrzeug. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Am Montag zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker den Porsche Cayenne eines 46-Jährigen, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Julius-Bausch-Straße abgestellt war. Der an dem Fahrzeug entstandene Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Bopfingen: Verpuffung in Lackierwerkstatt

Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr bei einer Verpuffung in einer Lackierwerkstatt in der Wiesmühlstraße. Ein 48-Jähriger, der mit Arbeiten in einer Lackierzelle beschäftigt war, bemerkte Rauch, der aus der Lüftungs-/Trocknungsanlage aufstieg. Der Mann verließ den Raum; unmittelbar danach kam es zu einer Verpuffung mit Stichflamme. Die Feuerwehr Bopfingen war mit 2 Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften vor Ort.

Ellwangen: Widerstand gegen Polizeibeamte

Ein 41-Jähriger leistete am Dienstagmorgen gegen 00.20 Uhr Widerstand gegen Polizeibeamte, die ihn wegen einer vorausgegangenen Trunkenheitsfahrt zur Blutentnahme ins Krankenhaus bringen wollten. Der Mann war in der St.-Georg-Straße kontrolliert worden, wobei festgestellt wurde, dass er stark alkoholisiert war. Die Blutentnahme wurde letztlich durchgesetzt. Dem 41-Jährigen erwarten nun entsprechende Strafanzeigen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte, als er einen Audi beschädigte, der in der Oberen Zeiselbergstraße abgestellt war. Die Beschädigung entstand zwischen Montagnachmittag, 14.30 Uhr und Dienstagmittag,14 Uhr. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Politisch motivierte Sachbeschädigung

Gegen 13 Uhr am Dienstagmittag wurde festgestellt, dass Unbekannte an einer Mauer am Vorplatz des Haupteinganges zum Congress-Centrum Stadtgarten mit roter Farbe einen Schriftzug sowie Symbole aufgesprüht haben. Die Polizei geht von einer linksgerichteten politischen Motivation der Täter aus. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

